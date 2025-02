Teo Teocoli lancia una frecciatina a Fazio in Che Tempo Che Fa: Ecco le sue parole

In occasione dei suoi 80 anni, Teo Teocoli ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, svelando rancori e considerazioni su amici e colleghi. Con un tono che trasmette amarezza, Teo ha parlato dei rapporti con Fabio Fazio, con il quale ha avuto un litigio dopo un’apparizione a Che Tempo Che Fa. Lamenta di essere stato ignorato per ore in un momento cruciale, sottolineando il deterioramento del loro rapporto.

Non è stato risparmiato nemmeno Adriano Celentano, ex amico con cui non parla da cinque anni. Teocoli ha scherzato sulle telefonate di una volta, ma ha anche lanciato critiche al modo in cui Celentano ha gestito il suo programma “Adrian”, sostenendo che lo ha danneggiato. A 80 anni, riflette con nostalgia sul passato, quando guadagnava bene e riceveva molte offerte, ma insiste che il suo obiettivo non era arricchirsi, bensì divertire.

Teocoli ha anche espresso critiche nei confronti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, affermando che hanno guadagnato notevolmente grazie al suo aiuto. Nonostante i toni velenosi, in vista del suo compleanno ha ricevuto diversi auguri da amici come Gerry Scotti e Paolo Maldini, ma il silenzio di Celentano ha pesato.

Conclude l’intervista esprimendo una certa malinconia per come il panorama televisivo sia cambiato, lamentando che ora si opera “per gruppi” e facendo notare che i tempi di un tavolo più ristretto sono finiti. In generale, Teocoli sembra riflettere non solo sui legami persi, ma anche sulla sua carriera e sull’evoluzione del mondo dello spettacolo.