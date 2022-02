Teo Mammucari è tornato a condurre Le Iene questa volta in coppia con Belen Rodriguez, al suo debutto in giacca e cravatta.

Il programma di Italia 1, dopo aver sperimentato a rotazioni dieci conduttrici che hanno affiancato Nicola Savino, ha deciso di puntare su questa coppia inedita nata un po’ per gioco. A svelare come abbia fatto la Rodriguez ad approdare a Le Iene è stato proprio Teo Mammucari fra le pagine di Novella 2000.

“Non me l’hanno detto [che sarebbe stata con me, ndr], sono stato io a proporla. L’intuizione nasce proprio a Tu sì que vales: l’ho vista in conduzione durante una puntata in diretta, e al termine della puntata mi sono avvicinato per complimentarmi. Era stata molto brava” – prosegue Teo – “rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei. Lei mi ha ringraziato, ed è finita lì. Poi, quando mi hanno richiamato a Le Iene, sapevo che c’erano in ballo altre opzioni. Ma non c’era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome. Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”.