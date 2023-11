Teo Mammucari: polemica per un suo nuovo video su Selvaggia e Mariotto

Non solo in diretta su Rai Uno a Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ieri ha fatto delle battute su Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Rosanna Lambertucci anche sui social. Il comico ha pubblicato su Twitter un video in cui accanto ad Anastasia Kuzmina ha detto se ‘bomberebbe’ o ‘passerebbe’ alcuni dei protagonisti di Ballando (e non solo).

“Megan Fox la passo. Shakira idem la passo. Rosanna? Bombo, proprio bombardissima, la voglio con le occhiaia come un panda. Selvaggia? Bomb! La Selvaggia bomb tutta la vita. Bella Hadid la passo. Perché? Io ho i gusti miei che sono più su Selvaggia e la Lambertucci. Mariotto? Bomb! Lo prendo per le orecchie e lo alzo come la coppa dei campioni e poi boom”.

Teo Mammucari e i commenti al video con Anastasia.

Non solo apprezzamenti e risate per il video del conduttore, sui social infatti qualcuno ha storto il naso. Il giornalista Giuseppe Candela ha mostrato qualche perplessità per la clip, soprattutto perché è stata tirata in ballo Rosanna Lambertucci: “Non sono bacchettone ma trovo questo filmato volgare. Dovrebbe far ridere che vuole “bombarsi” una signora di quasi 80 anni?”

E Candela non è l’unico a pensarla così: “A me nemmeno è piaciuto. Ma il format in sé La bombi o la passi è già discutibile”. “L’ho trovato volgare, grezzo come dicono dalle mie parti”. “Poteva evitare di mettere Rosanna e lasciare solo la Lucarelli e Mariotto con le altre famose. Forse era meglio se proprio non lo faceva“.

Va detto che per tutte queste critiche, ci sono altrettanti commenti di utenti che invece hanno apprezzato il video di Teo Mammucari e lo hanno difeso: “Ma questo è il format di bombi o passi ed è sempre stato così”. “E fatevela una risata però”. “Perché una donna di 80 anni certe cose non le fa?“.