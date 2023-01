Teo Mammucari lascia Le Iene, il comunicato stampa di Mediaset

Teo Mammucari ha lasciato Le Iene.

Il conduttore, dopo essere sparito ‘misteriosamente’ nel corso della scorsa puntata avrebbe deciso di non mettere più piede in studio. Secondo quanto recita il comunicato stampa diramato da Mediaset – che vi copio e incollo qua sotto nella sua interezza – questa mossa sarebbe stata “in accordo con Mediaset” e soprattutto “prevista”.

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.