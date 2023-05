Teo Mammucari: “Ecco perché ho lasciato Le Iene”

Teo Mammucari a gennaio – tramite un comunicato stampa diramato da Mediaset – ha annunciato il suo addio improvviso dalla conduzione de Le Iene. Un divorzio clamoroso tant’è che i media hanno parlato di studio lasciato pochi minuti prima della messa in onda, di urla e di porte sbattute. L’ideatore dello show Davide Parenti a tal proposito preferì commentare così: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto“.

A distanza di mesi a rompere il silenzio è stato proprio Teo Mammucari che fra le pagine di Libero ha dichiarato:

“Mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me. […] Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5“.

Oltre Le Iene, Mammucari ha fatto intendere che potrebbe lasciare anche Tu Si Que Vales.

“Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio. Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro“.

In merito al presunto litigio con Parenti, il conduttore ha sentenziato: “Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui“.