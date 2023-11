Teo Mammucari è fidanzato: chi è la ragazza misteriosa

In queste ore è diventato virale un servizio del settimanale Chi realizzato su una paparazzata di Teo Mammucari a braccetto con Carlotta Mantovan, ma fra i due – nonostante la palese complicità – non c’è nient’altro.

Lui, infatti, è felicemente fidanzato con una donna che ha 30 anni e che nella vita fa la marescialla.

“È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto” – ha dichiarato il conduttore a Il Messaggero – “Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta. Non avrei voluto un’altra ragazza così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di s3sso, e poi è arrivata la marescialla”.