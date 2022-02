Teo Mammucari è un volto Mediaset ed al momento conduce Le Iene al fianco di Belen Rodriguez (conduzione che ha scatenato non poche polemiche e malumori). Nonostante questo, però, fra le pagine del quotidiano Libero ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo proprio contro il programma di punta di Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip.

“Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”.

Le opinioni vanno ovviamente rispettate, ma sparlare così di un programma della propria azienda non è il massimo. Lo scorso week end è stato pure ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della propria carriera e del ritorno a Le Iene.

“Le Iene sono la mia famiglia, ho fatto Le Iene 22 anni fa. Prima l’inviato, poi la conduzione. Tu non lo sai, ma loro lì mi amano”. […] “Non è stato facile per me iniziare nel mondo dello spettacolo. Vengo proprio dalla strada, sono un coniglio selvatico. Facevo il pittore e l’imbianchino. Alla scuola di teatro puzzavo di vernice. Mi ha formato, mi è servito. Ho fatto tipo venti lavori, garagista, impianti di allarme.. Solo mi cacciavano tutti perché sul lavoro facevo il matto!”.