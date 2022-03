Senza alcuna ombra di dubbio, Le Iene è uno dei programmi più amati e seguiti di all’interno del mondo della televisione italiana. Quest’anno al timone della conduzione ci sono Beleln Rodriguez e Teo Mammucari. Tuttavia, durante la quarta puntata quest’ultimo è stato assente. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono i conduttori della nuova edizione de Le Iene. Coloro che seguono constanemente il programma avranno notato l’assenza del noto conduttore nella quarta puntata. Infatti la modella argentina è stata costretta a portare avanti da sola la conduzione. Ma a cosa è stata dovuta la sua assenza? A riverarlo è stata lui stesso durante la diretta.

Nel corso della trasmissione l’ex moglie di Stefano De Martino si è recata in una parte dello studio in cui c’era uno schermo gigante. In collegamento con la modella argentina c’era il presentatore romano il quale ha dichiarato di essere risultato positivo al Coronavirus:

Sono a casa, ho preso il Covid purtroppo.

Stando alle sue dichiarazioni, Teo Mammucari non sta accusando nessun sintomo grazie alla somministrazione del vaccino. Queste sono state le sue parole:

Grazie al vaccino non ho sintomi ma, per il bene di tutti, devo stare a casa. Vi seguirò, mi raccomando: so che farai benissimo.

Il look di Belen Rodriguez a Le Iene

In occasione della quarta puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha scelto un look mozzafiato. La modella ha sfoggiato una camicia e una minigonna con gli oblò entrambi neri e firmati dalla casa di moda David Koma. La showgirl ha abbinato il tutto ad un paio di sandali bianchi caratterizati da un tacco quadrato e un cinturino alla caviglia.

Per quanto riguarda l’acconciatura, i capelli di Belen erano raccolti in una bellissima coda di cavallo. Senza alcuna ombra di dubbio non poteva mancare il make up dai colori naturali, un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai telespettatori del programma.