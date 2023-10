Teo Mammucari a Ballando cita un programma di Maria e gela la Lucarelli: “Scorretta”

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle ci sono state scintille tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli e ieri sera i due ci hanno offerto un bis. L’opinionista ha spiegato al comico che a Ballando con le Stelle lei ricopre il ruolo di giurata e lui quello di concorrente e che per quanto non siano ruoli così rigidi è giusto che lui lasci parlare chi deve commentare le sue esibizioni: “Tu non fai parlare. Quando torni a casa riguardati e ti accorgerai che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi ed è impossibile parlare. Guarda che è una cosa che penalizza te, perché poi balli anche bene. Io sono qui a fare la giurata e secondo me tu non hai ancora compreso bene che sei stato chiamato a fare il concorrente“.

Mammucari non ha preso benissimo il discorso della Lucarelli ed ha risposto tirando in ballo la sua esperienza a Tu Si Que Vales, il programma competitor di Ballando, tutto davanti a Milly Carlucci: “Guarda che il giurato l’ho fatto pure io, Selvaggia. Per sei anni mi sono rotto le… scatole a stare seduto lì. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco. Poi sono qui anche per intrattenere il pubblico. Se li faccio ridere io sono contento. Perché dovrei snaturarmi? Mi dispiace ma non sono affatto d’accordo“.

Teo Mammucari e lo zero di Selvaggia.

Nonostante avesse detto che il conduttore ha ballato bene, alla fine Selvaggia gli ha dato un bello zero. Ovviamente il concorrente si è risentito: “Io ti voglio bene come prima, però questo zero non lo capisco e non lo trovo giusto. Questo voto non aveva senso, dimostra il limite dell’antipatia e della simpatia. Non si può dare zero dopo questa esibizione. Trovo che tu in questa situazione sia stata scorretta. Mi sono allenato tre ore al giorno e hai detto che avevo ballato bene“. Selvaggia ha motivato così il suo voto: “Il mio zero è perché tu non sai ancora fare il concorrente“.

In attesa del terzo round…



