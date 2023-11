Teo contro Selvaggia, lei lo sbugiarda su Instagram e lui la blocca

Sabato scorso a Ballando con le Stelle Teo Mammucari ha esagerato con Selvaggia Lucarelli, tanto che la giurata non è nemmeno riuscita a commentare l’esibizione del comico. Dopo i rimproveri di Alberto Matano e Rossella Erra, Mammucari però ha chiesto scusa: “Voglio fare le mie scuse pubbliche a Selvaggia. Ho sbagliato e sinceramente ti chiedo scusa davanti a tutti“. Le scuse però non erano sincere, visto che a Domenica In l’ex presentatore de Le Iene è tornato ad attaccare la giuria di Ballando con le Stelle.

Teo Mammucari ha bloccato Selvaggia Lucarelli.

La giurata di Ballando nelle scorse ore ha riportato su Instagram alcuni pezzi dell’intervista che Mammucari ha rilasciato a Mara Venier e l’ha sbugiardato: “E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. […] In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno“.

E visto che Teo ha parlato con nostalgia del clima più disteso che secondo lui si respirava a Tu Si Que Vales, Selvaggia ha condiviso gli screen di alcuni articoli che riguardano proprio il comico e la trasmissione di Maria De Filippi.

“Mammucari fa il verso alla Venier che lo insulta e lascia lo studio: “Hai esagerato, vaf…”. Momento di tensione a Tu sì que vales tra Mara Venier e Mammucari. Dopo una battuta dell’uomo, la giurata popolare lo ha insultato per poi lasciare lo studio. Si pensava a uno scherzo e invece era tutto vero. È stata la De Filippi a fare da paciere perché Mara rientrasse in studio. “Mammucari, la frecciatina a Selvaggia Lucarelli e Mediaset: «Ho fatto anche io il giudice (a TI Si Que Vales), mi sono rotto le scatole per anni”.

E adesso prepariamo i popcorn per sabato…