Tenuta Primero Resort: la new entry del gruppo Club del Sole

Tenuta Primero Resort, una delle nuove acquisizioni del Gruppo Club del Sole situato nella splendida laguna di Grado, si distingue per essere luogo magico. Qui, ci si sente completamente liberi, immersi in un ambiente che lenisce l’anima, con lo sport e il relax a fare da protagonisti. A Tenuta Primero, il mare Adriatico è solo l’inizio di una vacanza indimenticabile, con 120 ettari di bellezza naturale e l’accoglienza di un’ampia gamma di soluzioni di alloggio – che spaziano dagli appartamenti vista marina alle Lodge di design recentemente installate. Tra dune di sabbia e onde che cullano, si potrà godere di una natura incontaminata e di un campo da golf a 18 buche. Oltre alla piscina, ai ristoranti e bar, due marine e uno Yacht Club, per vivere appieno ogni momento di questa straordinaria esperienza, che non è solo una vacanza, ma una nuova definizione di felicità.

Attività per tutti i gusti

Come ogni Villaggio firmato Club del Sole, anche Tenuta Primero Resort offre un ampio ventaglio di esperienze per offrire una vacanza da album dei ricordi ai suoi ospiti, che possono vivere le proprie passioni, scegliendo tra acqua (con surf, vela, snorkeling, immersioni e gite in barca) e terra (su campo da tennis, da calcio o beach volley e golf a 18 buche).

Non mancano poi attività come laboratori e giochi pensati per intrattenere i più piccoli, mentre i genitori si rilassano con un rigenerante trattamento nella beauty farm del resort. In ogni autentica vacanza al mare, poi, è d’obbligo prendere la tintarella in spiaggia, che qui si estende per oltre 800 metri di lunghezza. Anche gli amici a 4 zampe sono i benvenuti a Tenuta Primero: la struttura, infatti, prevede un’ampia gamma di facilities e servizi pensati per il proprio amico peloso, tra cui aree di sgambamento, Bau Bag fornite con tutto l’occorrente per una vacanza canina all’aria aperta (ciotola, snack e materiale informativo), prodottispecifici disponibili nei market, servizio di toelettatura e dog trainer.

Marina e Golf Club: i Plus della struttura

Il fiore all’occhiello del Tenuta Primero Resort è rappresentato dalle sue due marine dal Golf Club. Quest’ultimo è un vero e proprio paradiso per i golfisti di ogni livello. Il campo, progettato per fondersi armoniosamente con il paesaggio lagunare, rappresenta l’occasione perfetta per praticare il proprio swing nel percorso a 18 buche. Per i più piccoli che desiderano cimentarsi in un nuovo sport, vengono invece organizzati workshop alla fine dei quali viene rilasciato un attestato di partecipazione. Il porto turistico, con una capacità di 450 posti barca, può accogliere imbarcazioni di diverse dimensioni, fornendo assistenza e una serie di comodità che garantiscono un piacevole soggiorno per gli ospiti, i quali hanno anche la possibilità di accedere all’esclusivo Yacht Club per un momento di relax.

Offerta gastronomica

Dopo una giornata all’aria aperta e ricca di attività, è tempo di godersi i piaceri della tavola assaporando gustosi piatti presso i tanti punti ristoro del Villaggio, con un’offerta gastronomica in grado di accontentare anche i palati più esigenti. Nel ristorante centrale del Tenuta Primero Resort vengono servite deliziose pizze e specialità di mare e di terra; il ristorante “Al Casone”, nell’esclusiva cornice dello Yacht Club, propone invece una cucina dal carattere mediterraneo e portate classiche della tradizione italiana, reinterpretate in chiave innovativa.

Esplorando i magnifici dintorni

La vicinanza della struttura a Grado offre l’opportunità di esplorare le bellezze culturali e naturali circostanti. Sono molte le esperienze da vivere: dalle escursioni in bicicletta o in barca alla scoperta delle isole della laguna, al passeggio tra le vie del centro storico con uno sfondo incantevole a fare da cornice.

Come in tutte le strutture firmate Club del Sole, anche qui, si può godere quindi di un’esperienza Full Life Holidays, senza compromessi e senza dover rinunciare a nulla: servizi innovativi, la bellezza dello stare insieme e condividere il proprio tempo di relax in un’atmosfera informale e accogliente con il valore aggiunto di essere immersi nella natura.