Ieri sera è riparta la macchina di Temptation Island e come sempre la redazione (che tutto sa) ci ha piazzato dei tentatori davvero notevoli. Come già successo per la scorsa edizione condotta da Filippo Bisciglia, anche questa volta in tantissimi mi avete scritto chiedendomi alcuni nomi e profili Instagram de ragazzi del reality mariano. Grazie a Il Corriere dell’Umbria e Fan Page sono stato in grado di trovare i cognomi di quasi tutti i tentatori e così mi sono messo alla ricerca dei loro account social.

Ovviamente l’ho fatto…



Temptation Island, i tentatori: nomi, cognomi e profili Instagram.

Filippo Giraldini.

31 anni, Filippo nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR). Di professione è chef, svolge questa attività a Verona. In passato ha lavorato a Parigi e a New York. Le sue passioni sono la boxe, il nuoto e le passeggiate in montagna.

Lorenzo Spolverato

23 anni, Lorenzo viene da Milano e fa modello. Adora leggere, specialmente le biografie. Adora il suo cane, un pitbull di 3 anni che chiama “la mia bambina”.

Stefano Tomadini

23 anni, Stefano è nato a Gorizia vive a Londra. Lavora come bar tender ed è un grande appassionato di basket, che ha praticato anche a livello agonistico.

Mario Alfano

Mario ha 25 anni, è nato a Gragnano (Napoli) e lavora nell’azienda di famiglia. Si dice appassionato di moda, tanto che circa un anno e mezzo fa ha fondato un suo brand di abbigliamento maschile.

Antonio Smorto 25 anni, Antonio Smorto proviene da Reggio Calabria e studia Giurisprudenza, ma è anche un giocatore professionista di basket in serie B. Ha firmato un contratto con il Mastria Accademy Catanzaro, dove comincerà a giocare dopo Temptation Island.

Alberto

31enne, Alberto proviene da Colleferro ma abita a Valmontone (Roma). Di professione è agente di commercio, ha praticato canottaggio. Insieme al fratello partecipa alle regate

storiche a Venezia, sua grande passione: “Remare nel Canal Grande è una emozione indescrivibile”.

Gianluca Irpino

Gianluca Irpino è il più famoso del gruppo: 31 anni, vive a Milano e ha frequentato per due anni la facoltà di Fisica, per poi passare a quella di Informatica. Giocatore professionista di poker, nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli. Nel 2020, è rimasto alcuni giorni nella quarta edizione del Grande Fratello Vip come ospite insieme agli altri Super Boys Jacopo Poponcini e Matteo Alessandroni.

Roberto La TorreRoberto ha 30 anni, viene da Genova e lavora come tecnico del gas. Appassionato di sport, adora passare il tempo con i suoi nipotini.

Stefano

Nato a Roma, Stefano ha 30 anni e ha vissuto prima in Spagna (a Barcellona, Ibiza e Maiorca) e quindi in Australia dove, dopo aver lavorato in un resort come bar manager, ha aperto un cocktail bar insieme a sua sorella e altri soci. Attualmente vive in Italia.

Ettore Radaelli

25enne di Mesagne (Brindisi), Ettore lavora come modello e come perito chimico per Eni. Vorrebbe andare all’Università per studiare ingegneria chimica. Sportivo, giocava a calcio nella Virtus Francavilla ma due anni fa è stato costretto allo stop a causa di un infortunio.

Michael Andreotti

35 anni, Michael vive a Formigine (Modena). Insegna boxe crossfit.

Ovviamente io ho già i miei preferiti…