Tentato suicidio di un docente: la lettera a Meloni

Stefano Addeo, professore di tedesco a Cicciano, ha tentato il suicidio dopo aver pubblicato un post sui social contro la figlia della premier Giorgia Meloni. In una dichiarazione all’Adnkronos, ha raccontato di aver assunto barbiturici e di essersi rifiutato di sottoporsi a lavanda gastrica, affermando che la situazione era insostenibile. I carabinieri sono intervenuti a casa sua dopo che la dirigente scolastica ha allertato le autorità, e ora Addeo è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Nola, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il professore è sotto inchiesta dalla Procura di Roma e sta affrontando un’indagine disciplinare. In una lettera indirizzata a Meloni, di cui il quotidiano Roma ha ottenuto una copia, chiede un incontro per spiegare le sue motivazioni di persona. Si assume la responsabilità delle sue parole, sottolineando che non intendeva augurare la morte a una bambina e definendo la frase come infelice e inaccettabile. Addeo esprime anche il suo dolore personale e il desiderio di chiedere perdono per le sue azioni, riconoscendo che nulla potrà cancellare il male fatto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com