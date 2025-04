Tentato omicidio di genere a Torre Annunziata: un dramma familiare con esito tragico

Una tragedia si è consumata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un pensionato di 91 anni ha tentato di uccidere la moglie, 78enne, colpendola a martellate prima di suicidarsi lanciandosi dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto la sera del 24 aprile, al Parco Dalmine, dopo che i vicini hanno allertato i carabinieri. La donna, trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Castellammare, ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Dalle prime ricostruzioni, emerge che l’aggressione da parte dell’uomo sia stata in un raptus violento, seguito dal suicidio. Il pensionato era ex operaio di una fabbrica locale dismessa. Gli investigatori stanno ora indagando per capire le motivazioni alla base di questo tragico evento e la dinamica che ha portato a tale violenza. Sul luogo sono intervenuti diversi reparti dei carabinieri per raccogliere elementi utili all’indagine.

Il fatto rientra in un contesto di crescente attenzione verso il tema della violenza domestica, con la necessità di prevenire simili episodi che mettono in luce la vulnerabilità di alcune fasce della popolazione anziana. Le indagini sono in corso e il caso è già oggetto di discussione pubblica per le sue implicazioni sociali e psicologiche. La comunità locale è scossa dall’accaduto, sottolineando l’urgenza di affrontare queste problematiche che colpiscono le famiglie.