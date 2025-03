Tentativo di rapimento all’istituto Cabrini di Milano: madre ferma l’autore e lo fa arrestare

Paura alla scuola elementare Cabrini di Milano, dove un uomo di 50 anni, con precedenti penali, ha tentato di rapire due gemelline di 10 anni. L’incidente è avvenuto lunedì 3 marzo attorno alle 7:30, quando l’uomo ha avvicinato le bambine nel bar all’esterno dell’istituto, strattonandole nel tentativo di portarle via. Fortunatamente, la madre delle bambine è intervenuta prontamente, allontanando l’aggressore.

Dopo questo primo tentativo fallito, l’uomo si è spostato davanti ai cancelli della scuola e ha cercato di entrare, dichiarando ai bidelli: “Voglio un bambino.” L’atteggiamento inquietante ha indotto il personale scolastico a contattare le forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato il 50enne, che è attualmente indagato per tentata sottrazione di persona incapace.

In base a quanto riportato da La Repubblica, l’arrestato potrebbe non essere il primo caso di questo genere: ci sarebbero segnalazioni di alcuni genitori, risalenti a dicembre, che indicano un uomo simile in zone scolastiche, il quale si sarebbe avvicinato a bambini cercando di portarli via. L’intervento della madre e del personale scolastico ha impedito che questa brutta situazione si trasformasse in una tragedia, ma la comunità rimane comunque in allerta e preoccupata per la sicurezza dei bambini.