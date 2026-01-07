Tensioni Usa-Russia-Ucraina

A Parigi proseguono i colloqui tra la delegazione ucraina del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, per cercare un accordo di cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. La “Dichiarazione di Parigi” firmata dalla Coalizione dei volenterosi è stata ben accolta dal presidente americano Donald Trump, che sostiene fermamente questi protocolli di sicurezza volti a scoraggiare qualsiasi futuro attacco in Ucraina.

Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Kyrylo Budanov, ha parlato di “risultati concreti” a Parigi tra Ucraina, Stati Uniti e i “Paesi volenterosi”, sottolineando che il lavoro è in corso e gli interessi nazionali dell’Ucraina saranno tutelati.

Nel frattempo, il presidente Zelensky è arrivato a Cipro, dove incontrerà il presidente cipriota Nikos Christodoulides e l’arcivescovo Georgios, e terrà colloqui congiunti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha criticato i politici europei, accusandoli di non credere nelle proprie strategie e di pretendere costantemente di rubare i soldi della Russia e di sostenere l’Ucraina solo per combattere contro la Russia.

Il presidente Vladimir Putin ha augurato buon Natale ortodosso al popolo con un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, e ha partecipato alla messa di mezzanotte in una chiesa nella regione di Mosca. Putin ha anche dichiarato che i soldati russi difendono la Madrepatria Russia anche in Ucraina per ordine di Dio.

Sul caso Groenlandia, il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha escluso l’opzione militare, mentre la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato che la prima opzione di Trump sulla Groenlandia è sempre la diplomazia, e che Trump sta attivamente discutendo l’acquisto dell’isola. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha affermato che la Groenlandia appartiene al suo popolo e che nulla può essere deciso senza la Danimarca e la Groenlandia, e che l’Europa rimarrà una sostenitrice ferma e incrollabile del diritto internazionale e del multilateralismo.

Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio, e il segretario Usa all’Energia Chris Wright ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano a tempo indefinito. Lo speaker della Camera Usa Mike Johnson ha dichiarato che non crede che nessuno stia pensando di usare la forza militare in Groenlandia e che gli Stati Uniti stanno valutando le vie diplomatiche.

Trump ha affermato che la Russia e la Cina non hanno paura della Nato senza gli Stati Uniti e che dubita che la Nato sarebbe lì per gli Stati Uniti se ne avessero davvero bisogno. Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato la petroliera M/V Bella 1, nota come Marinera, per violazioni delle sanzioni statunitensi.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato che la Francia, assieme ai suoi partner, sta lavorando a un piano su come reagire qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di impossessarsi della Groenlandia, e che gli europei si preparano a rispondere a qualsiasi forma di intimidazione.

Sono state anche segnalate violenze nell’oblast di Zaporizhia, nel sud dell’Ucraina, con due morti e nove feriti, e droni ucraini hanno colpito un deposito di prodotti petroliferi a Belgorod. Il ministero della Difesa russo ha riferito che durante la notte sulla regione sono stati abbattuti 11 droni.