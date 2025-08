Tensioni Usa-Russia: sottomarini nucleari in azione a Kiev

Le tensioni tra Stati Uniti e Russia si intensificano con un recente scambio di dichiarazioni e azioni strategiche. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha emesso avvertimenti che hanno spinto il presidente americano Donald Trump a ordinare il dispiegamento di due sottomarini nucleari nelle immediate vicinanze della Russia.

Questa decisione giunge in concomitanza con l’annuncio di Vladimir Putin, che ha dichiarato l’entrata in servizio dei missili Oreshnik, una nuova generazione di missili balistici a raggio intermedio prodotti dalla Russia. In un altro sviluppo significativo, il bilancio dell’attacco russo su Kiev ha raggiunto le 31 vittime, tra cui cinque bambini, con 159 feriti.

Nel frattempo, una serie di attacchi aerei da parte ucraina ha avuto luogo in nottata sul territorio russo, causando incendi in una raffineria e udendo esplosioni vicino a un aeroporto militare. Fonti ucraine indicano che i droni hanno colpito installazioni strategiche, tra cui una fabbrica per il settore della difesa. Anche in diverse città della Crimea si sono verificate esplosioni, portando le autorità russe a bloccare il traffico sul ponte di Crimea, senza fornire spiegazioni dettagliate.

In un’intervista, Trump ha ribadito che imporrà sanzioni alla Russia se non verrà raggiunto un accordo sul conflitto ucraino entro una scadenza stabilita. Ha inoltre commentato la gravità della situazione, evidenziando l’elevato numero di perdite umane da entrambe le parti nella guerra.