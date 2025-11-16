Tensioni tra Usa e Venezuela: il ruolo della portaerei Ford

La tensione tra Stati Uniti e Venezuela rimane elevata. Il Comando sud degli Stati Uniti ha comunicato che la portaerei Gerald R. Ford, insieme a una flotta di supporto, è entrata nel Mar dei Caraibi per condurre operazioni contro la criminalità transnazionale organizzata e il narcoterrorismo. Recentemente, gli Stati Uniti hanno anche lanciato un attacco a una nave sospettata di trasportare droga nel Pacifico, informando che tre narcoterroristi a bordo sono stati uccisi.

L’amministrazione statunitense esprime preoccupazione per i dazi che l’Unione Europea impone alle esportazioni americane, ritenuti ancora troppo elevati nonostante un accordo raggiunto. Jamieson Greer, rappresentante al commercio di Washington, ha annunciato una nuova missione in Europa dal 19 al 22 novembre, con l’intento di continuare le discussioni su questioni aperte tra le due parti.

Nel frattempo, Donald Trump continua a trovarsi al centro delle polemiche riguardanti le sue relazioni con Jeffrey Epstein. Trump ha dichiarato di non avere informazioni riguardo a delle email in cui Epstein sosteneva che il presidente fosse a conoscenza di “ragazze” coinvolte in attività illecite. Ha aggiunto che se ciò fosse stato vero, sarebbe stato reso pubblico molto tempo fa.