Tensioni tra Stati Uniti e Corea del Sud: dazi in arrivo?

Nuove tensioni diplomatiche stanno emergendo tra Stati Uniti e Corea del Sud, un alleato chiave per Washington nell’Indo-Pacifico. Recentemente, Donald Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulle importazioni sudcoreane dal 15% al 25%, accusando Seoul di non rispettare un accordo commerciale. Il motivo principale di questo malcontento è il ritardo nella ratifica del parlamento sudcoreano, che ha impedito l’implementazione dell’intesa volta a risolvere le frizioni tra i due Paesi.

Trump ha espresso la sua frustrazione tramite un post su Truth, indicando che il tempo che la Corea del Sud sta perdendo potrebbe portare a un aumento delle tariffe su vari prodotti, tra cui automobili e prodotti farmaceutici. In risposta, i funzionari sudcoreani hanno motivato il blocco del disegno di legge con questioni interne all’Assemblea nazionale.

Di fronte a questa crisi, il primo ministro sudcoreano, Kim Min Seok, ha contattato direttamente il vicepresidente statunitense, J.D. Vance, per chiarimenti. Essi hanno evidenziato che molti nel governo statunitense non erano a conoscenza delle dichiarazioni di Trump, che riflettono il suo stile unico di comunicazione.

Per capire meglio la situazione, Seoul ha inviato due ministri negli Stati Uniti. Il ministro del Commercio, Yeo Han Koo, e il ministro dell’Industria, Kim Jung Kwan, hanno cercato di chiarire il malinteso senza però ottenere risultati concreti. Questa incertezza economica sta creando preoccupazioni tra le grandi aziende sudcoreane, con il rischio di significativi ritardi nella pianificazione aziendale.

Inoltre, le tensioni non si limitano al commercio; la Corea del Sud sta affrontando pressioni anche sulla sua politica estera, mirando a un dialogo con la Corea del Nord e a una de-escalation con la Cina, aspetti che preoccupano Washington.