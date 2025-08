Tensioni tra Europa e Stati Uniti: la minaccia di Trump

Le attualità internazionali e nazionali si intrecciano in una giornata ricca di eventi significativi. La tensione tra Stati Uniti ed Europa torna a essere al centro dell’attenzione, mentre in Italia emergono notizie di cronaca e sviluppi politici.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di alzare i dazi al 35% sulle importazioni europee se l’Unione Europea non rispetterà gli impegni di investimento da 600 miliardi di dollari. Questa dichiarazione ha riacceso le tensioni già esistenti sui microchip e i farmaci, con l’ipotesi di nuovi dazi che potrebbero raggiungere il 250%. La Commissione Europea ha mantenuto il tetto attuale del 15%, definito un salvagente per diversi settori, aggiungendo, tuttavia, che è pronta a rispondere se gli Stati Uniti intensificheranno le loro misure.

In Italia, è emerso un nuovo sviluppo nel caso Almasri, che coinvolge il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Il tribunale dei ministri ha richiesto l’autorizzazione a procedere per favoreggiamento e peculato, legati alla mancata consegna a un tribunale internazionale di un presunto torturatore libico. I parlamentari avranno un mese per esaminare la richiesta prima di procedere.

All’estero, la situazione a Gaza rimane fragile. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che il governo discuterà l’eventualità di un’occupazione totale della Striscia. Solo parte degli ostaggi risulta ancora in vita, e le operazioni militari israeliane potrebbero avere gravi conseguenze, secondo l’Onu.

Infine, un tragico incidente stradale ha causato la morte di due giovani calciatori in provincia di Pordenone, mentre in un’altra notizia, un italiano di 33 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Londra, il cui decesso è avvolto nel mistero.