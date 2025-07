Tensioni politiche e mercati: analisi delle recenti oscillazioni

In un contesto economico caratterizzato da incertezze, le recenti dichiarazioni del presidente Trump hanno influenzato significativamente i mercati. Gli indici azionari hanno subito un calo dell’1,1%, in seguito a voci di un possibile licenziamento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Contestualmente, i rendimenti dei Treasury sono aumentati e il dollaro ha registrato una diminuzione dello 0,9%.

In un’intervista, Trump ha chiarito che è “altamente improbabile” il licenziamento di Powell, sebbene non escluda nessuna eventualità, in particolare in caso di frodi legate alla ristrutturazione della Fed, i cui costi ammontano a 2,5 miliardi di dollari. Questa precisazione ha contribuito a ridurre la tensione sui mercati, anche se il presidente ha espresso critiche verso Powell per la gestione dei tassi d’interesse.

Secondo Carlos Casanova, economista senior di Ubp, è più probabile che Powell rimanga in carica fino al termine del suo mandato l’anno prossimo, sebbene il dollaro possa continuare a essere influenzato dalle instabilità politiche. I mercati hanno reagito anche a dati di inflazione che si sono rivelati migliori del previsto e alle performance delle principali banche statunitensi, che hanno registrato fluttuazioni nonostante utili superiori alle attese.

Le tensioni commerciali rappresentano un’altra variabile di rilievo, con funzionari dell’Unione Europea che tornano a Washington per riprendere i negoziati. Trump ha preannunciato che gli Stati Uniti comunicheranno presto imposte superiori al 10% ai partner commerciali minori. In Canada, il premier Mark Carney ha avvertito che il Paese potrebbe subire le conseguenze dei dazi americani, anche con un accordo bilaterale. Gli analisti prevedono un possibile taglio dei tassi da parte della Fed a settembre, anche se l’effetto dei dazi sull’inflazione resta da monitorare.