Tensioni nel Trono di Uomini e Donne

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, si sono verificati momenti di tensione nel Trono Over. Anche nel Trono Classico, la situazione si sta facendo tesa per i due protagonisti rimasti, ovvero Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno. Mentre il percorso di Sara sembra essere in bilico, Ciro ha deciso di andare avanti con il suo Trono.

Partendo dal Trono Over, Sebastiano Mignosa ha cercato di riconquistare Elisabetta con gesti romanticici, come portarle fiori e biglietti del cantante Gigi D’Alessio, e alla fine ha ottenuto il permesso di continuare a conoscerla. Invece, Gemma Galgani ha avuto una delusione perché Marco ha ammesso di non voler più continuare la frequentazione.

Le tensioni si sono particolarmente accese con Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due sono usciti insieme e lui le ha lasciato il numero, ma Rosanna ha scoperto che Alessio ha cercato di avere un confronto con la sua ex fiamma, Giuseppe. Dopo che i due uomini si sono chiariti, Rosanna non ha accettato Alessio e ha abbandonato lo studio in lacrime.

Sara Gaudenzi si trova con il Trono a rischio dopo che Marco ha deciso di andare via e non ha cercato di fermarlo. Inoltre, ha perso anche Jakub, il quale non si è presentato nella registrazione di oggi di Uomini e Donne. Sara ha deciso di raggiungerlo per avere un chiarimento, ma Jakub ha ammesso di non vedere un futuro tra loro. Ora Sara è rimasta solo con Simone alla sua corte e bisogna capire se scenderanno altri corteggiatori o se metterà così fine al suo Trono.

Ciro Solimeno, invece, è al centro di un caos che ha fatto scoppiare lui stesso. Ha spiegato di aver scelto di parlare ora perché stavano arrivando delle segnalazioni alla redazione sul segreto che custodiva con Martina De Ioannon. Inoltre, si è detto deluso dal fatto che la sua ex fidanzata non si è esposta per nulla sul caso. Tina Cipollari lo ha sostenuto durante la registrazione e alla fine Ciro ha deciso di andare avanti con il suo Trono.