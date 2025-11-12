Tensioni nascoste nel team di Fatti Vostri su Rai 2

Ci sarebbero tensioni dietro le quinte di “Fatti Vostri”, il programma di Rai 2 condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio. Il settimanale Chi, nella sua rubrica C’è chi dice…, riporta che l’atmosfera nel programma non sarebbe delle migliori, con problemi che coinvolgerebbero principalmente la Falchi e non Montrucchio.

Le tensioni sembra siano emerse tra la conduttrice e il team di Michele Guardì, il regista e ideatore del programma. Come segnala Chi, “ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista”.

Due anni fa, si segnalavano già difficoltà relazionali tra la Falchi e Flora Canto, e ora emergono di nuovo voci su di lei, che si trova a gestire un clima teso. Il programma è iniziato da poco più di un mese, in ritardo rispetto al previsto, e già ci sono nuove lamentele. Tuttavia, sembra che non ci siano rischi per la posizione della Falchi alla conduzione, considerato che è ormai un volto familiare per le reti Rai.

Resta da vedere se queste tensioni influenzeranno le prossime puntate. In un’intervista recente, la Falchi aveva descritto un clima sereno nel suo show, evidenziando la sintonia con Montrucchio, che ha definito “brillante, sempre con la battuta pronta”. La conduttrice ha anche sottolineato quanto si divertono sul set. Durante quell’intervista, ha preferito mantenere privata la sua vita personale, ritenendo che dovrebbe rimanere riservata. Adesso, non resta che attendere per capire se le tensioni si risolveranno e se il programma subirà variazioni significative.