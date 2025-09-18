Tensioni in Venezuela: Dalla Resistenza al Mondo Multipolare

Mercoledì 17 settembre si svolgeranno importanti eventi a Sassari e Alghero. Alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio Canepa, il Duo Saudade, composto dalle chitarriste Miriam Saba e Francesca Floris, presenterà il concerto “Cartoline dal Sudamerica”, eseguendo brani di autori latinoamericani contemporanei. L’ingresso è libero.

Nella stessa serata, al chiostro di Santa Maria di Betlem, si esibirà il collettivo Radiosfera con una performance di improvvisazione elettronica a partire dalle 20.30, promettendo un’esperienza unica di ascolto e creazione musicale. A Alghero, alle 21, il duo composto da Lucia Maria Elena Serra Cherchi e Alessandro Tanca eseguirà un repertorio che va da Beethoven a Dvořák.

Giovedì 18 settembre, alle 19, si terrà un incontro sulla letteratura sportiva al circolo Torres Tennis, con la presenza di Angelo Carotenuto, che presenterà i suoi libri sul calcio e il tennis. Sempre a Sassari, alle 18, si svolgerà un incontro sul Venezuela con Geraldina Colotti, che discuterà del suo ultimo libro e delle trasformazioni politiche in America Latina.

Il weekend propone eventi vari: il 19 settembre a Ossi, una conferenza sulle Domus de Janas con Paolo Debertolis e a Bono, il Festival Mens Sana con interventi di vari autori, tra cui Marco Fantasia. Sabato 20 a Sassari, grande concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Canepa, diretto da Franco Cesarini, con ingresso gratuito.

Altri eventi culturali culmineranno nelle giornate successive, tra cui il festival di danza a Sassari e un incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci a Stintino.