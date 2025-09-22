Tensioni in Ucraina: attacchi russi e risposte internazionali

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso grande delusione nei confronti di Putin e ha confermato il suo sostegno ai Paesi baltici e alla Polonia in caso di attacco russo. Nel frattempo, jet tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. Mosca ha negato le accuse di aver violato lo spazio aereo estone, affermando che i propri caccia erano in rotta su acque neutrali.

Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che Putin è aperto a una risoluzione pacifica della questione ucraina, esprimendo fiducia negli Stati Uniti e nel presidente Trump, mentre critica la visita di Trump nel Regno Unito, uno dei sostenitori della guerra.

In Ucraina, un attacco aereo russo ha colpito la città di Zaporizhzhia, causando la morte di tre persone e ferendo gravemente due. Inoltre, attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod hanno provocato la morte di tre persone e dieci feriti.

Le forze aeree ucraine hanno abbattuto oltre 130 droni russi nella notte, durante cui la Russia ha lanciato un totale di 141 droni, colpendo anche infrastrutture a Zaporizhzhia.

La situazione a Belgorod resta critica, con il governatore che ha segnalato tre morti e dieci feriti a causa degli attacchi ucraini. La Russia sta rafforzando la sicurezza nella zona.

In Crimea, un attacco di un drone ucraino ha ucciso tre persone e ferito altre sedici, mentre le forze russe hanno intensificato i loro attacchi su diverse città ucraine, inclusi Zaporizhzhia e Kiev, continuando a colpire aree civili.