Tensioni in Siria dopo morte di uomo durante proteste a Damasco

Le proteste nella ex roccaforte costiera del dittatore siriano Bashar el Assad hanno causato la morte di un membro delle forze di sicurezza del paese, colpito da colpi d’arma da fuoco attribuiti a “residui del regime”. Entro la fine della giornata sono stati segnalati altri due morti e decine di feriti. Le proteste nelle due province costiere di Tartous e Latakia sono state in gran parte pacifiche, ma vi hanno preso parte anche membri di fazioni armate fuorilegge, il cui obiettivo dichiarato è rovesciare l’attuale governo e incitare alla violenza settaria.

Alcuni dei presenti alle manifestazioni hanno affermato di protestare per chiedere il federalismo, altri una maggiore protezione per la minoranza alawita dopo un recente attacco a una moschea nella provincia di Homs, altri ancora il rilascio di ex membri delle forze di sicurezza di Assad. Gli alawiti rappresentano circa il 12 per cento della popolazione siriana, ma sono la setta della famiglia Assad, che ha governato la Siria dal 1971.

I media statali hanno riferito che il membro delle forze di sicurezza ucciso sarebbe stato preso di mira da “residui del regime” mentre stava garantendo la sicurezza delle proteste. Le proteste erano state indette da Ghazal Ghazal, capo di un organismo noto come Consiglio supremo alawita. Una commissione d’inchiesta istituita dal governo sulle uccisioni di marzo ha dichiarato di aver identificato individui accusati di violazioni, tra cui 265 affiliati a gruppi armati fuorilegge legati ai “residui di Assad” e altri 298 appartenenti a fazioni militari che avevano disobbedito agli ordini.

Alcuni sostengono che i manifestanti vogliano “uno stato laico”, ma altri osservano che ciò appare ironico, dato che seguono gli appelli di rigidi leader religiosi che sembrano portare soltanto a ulteriore violenza e a una crescente diffidenza nei confronti delle minoranze coinvolte. Le invocazioni a favore di “un uomo forte” alla guida del paese e le accuse di “debolezza” rivolte all’attuale governo provengono in modo significativo soprattutto dai sostenitori di questi religiosi. Altri sostengono che l’attuale governo debba fare di più per garantire un’inclusività sia reale sia percepita.