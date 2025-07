Tensioni in Medioriente: Israele e Hamas verso una tregua?

Il conflitto in Medioriente continua a protrarsi, raggiungendo il giorno 636. Recentemente, il The Guardian ha riportato che Israele avrebbe lanciato una bomba considerata illegale su Gaza, basando la sua affermazione su prove raccolte. In un contesto di crescente tensione, il ministro della Giustizia israeliano ha avanzato l’idea di annettere la Cisgiordania.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’organizzazione Hamas sarà completamente eliminata, affermando che “non esisterà più” e che non ci sarà un futuro stato di Hamas. Ha inoltre promesso la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani. Dall’altra parte, Hamas ha espresso la sua disponibilità a negoziare un accordo con Israele, ma ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco prima di avviare qualsiasi discussione.

In un ulteriore sviluppo, Donald Trump ha comunicato che Israele ha accettato di osservare un periodo di tregua di 60 giorni a Gaza, raccogliendo l’attenzione internazionale su possibili evoluzioni della situazione.