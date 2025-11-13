Tensioni in Israele: la situazione dall’ultimo conflitto

Il 13 novembre è il 317º giorno del calendario gregoriano, mancano 48 giorni alla fine dell’anno. Oggi si celebra la Giornata mondiale della gentilezza e il santo del giorno è San Diego di Alcalà.

Il nome “Diego” ha origini greche e significa “istruito” o “ricco di dottrina”, ed è molto popolare in Spagna.

Per quanto riguarda l’oroscopo, ogni segno zodiacale ha le sue previsioni per oggi.

L’Ariete avrà una giornata intensa e passionale, ma deve controllare gli scatti d’impazienza. Il Toro trova stabilità nelle emozioni e può trattare questioni economiche. I Gemelli avvertono bisogno di novità, mentre il Cancro deve stare attento a non confondere sensibilità con sospettosità.

Per il Leone, è il momento di mostrare leadership nel lavoro, ma deve anche tenere conto delle esigenze del partner. La Vergine beneficia di un amore sincero e può concludere trattative con successo. La Bilancia deve approfondire le conversazioni per evitare distacco, mentre lo Scorpione avrà un’energia magnetica utile per chiarire situazioni.

Il Sagittario vivrà emozioni stimolanti e il Capricorno potrà parlare del futuro in modo pratico. L’Acquario ha bisogno di spazio personale, mentre i Pesci si sentiranno compresi, utile per il lavoro creativo.

Oggi, tra i personaggi storici scomparsi, ricordiamo Gioachino Rossini, celebre compositore, e Vittorio De Sica, un pilastro del Neorealismo italiano. Eventi passati includono la prima delle “Domeniche di sangue” a Londra e la prima battaglia del Piave durante la Prima Guerra Mondiale.