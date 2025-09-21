Tensioni in Estonia: violazione aerea russa e reazioni UE

Secondo quanto riportato da Bloomberg, con riferimenti al Cremlino, Vladimir Putin ha concluso che l’escalation militare è la strategia migliore per forzare l’Ucraina a negoziare secondo le sue condizioni. Putin ritiene anche improbabile che Donald Trump intervenga a favore di Kiev. Un incontro avvenuto in Alaska avrebbe confermato l’impressione di Putin riguardo all’indifferenza di Trump verso il conflitto.

In Estonia, il governo ha segnalato il sorvolo illegittimo di tre caccia russi, con Mosca che nega la violazione, descrivendo invece l’episodio come un’operazione in acque neutrali. I caccia F-35 italiani sono stati inviati per intercettare gli aerei. Tallin ha richiesto una consultazione NATO secondo l’articolo 4.

In Ucraina, c’è stato un raid aereo notturno, con Zelensky che ha dichiarato il lancio di 40 missili e 580 droni. Le forze russe hanno rivendicato la conquista del villaggio di Berezove, mentre un attacco ucraino nella regione di Samara ha causato quattro morti e un ferito.

Attualmente, otto Paesi dell’Unione Europea continuano a importare gas russo tramite gasdotto e metaniere. La Commissione Europea ha annunciato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a settori chiave dell’economia russa, inclusi il commercio energetico e le restrizioni finanziarie.

In questo contesto di tensioni sempre crescenti e attacchi continui, la situazione rimane critica, con allerta diffusa e preoccupazione per l’escalation del conflitto.