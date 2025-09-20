Tensioni in Estonia: caccia russi violano spazio aereo

Mosca ha smentito di aver violato lo spazio aereo estone, spiegando che i suoi aerei hanno sorvolato acque neutrali. Nel frattempo, Trump ha definito l’episodio “un grosso problema”, e Tajani ha parlato di “brutto segnale”. Per difendere il territorio della NATO, sono stati i caccia F-35 italiani a intervenire contro tre Mig-31 russi, mentre Tallin ha invocato l’articolo 4.

In un contesto di crescenti tensioni, Bruxelles ha annunciato un divieto anticipato di importazione di gas russo, parte del diciannovesimo pacchetto di sanzioni. Questo provvedimento deve ancora essere approvato da tutti i 27 membri dell’Unione Europea. Attualmente, otto Paesi europei continuano a importare gas russo.

Nell’ambito del conflitto in Ucraina, un massiccio attacco russo ha colpito diverse città nella notte. Il presidente Zelensky ha riferito che la Russia ha lanciato 40 missili da crociera e 580 droni, causandone la morte di tre e ferendone decine nella regione di Dnipropetrovsk. Il leader ucraino ha descritto questi attacchi come parte di una strategia russa per terrorizzare i civili e distruggere le infrastrutture del Paese.