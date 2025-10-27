Mentre non si prevede al momento un incontro tra Trump e Putin, la situazione sul campo in Ucraina mostra nuovi avanzamenti per la Russia. Il generale Gerasimov ha annunciato la conquista di nuovi territori, con oltre 5.000 soldati ucraini accerchiati a Kupiansk, anche se Kiev ha smentito questa dichiarazione. Negli Stati Uniti, Trump sta cercando di bloccare l’acquisto di petrolio e gas dalla Russia e la vendita di missili Tomahawk, ma Mosca risponde intensificando le proprie capacità militari, testando il missile nucleare Burevestnik, in grado di colpire obiettivi a oltre 20.000 chilometri.

Trump, in viaggio in Oriente, punta sull’appoggio del presidente cinese Xi Jinping per cercare di influenzare Putin e porre fine al conflitto. Dopo il raggiungimento di un accordo commerciale che elimina i dazi cinesi, Trump spera che Xi possa intercedere in favore della pace. Tuttavia, le relazioni tra le due superpotenze presentano complicazioni geopolitiche; infatti, nonostante le sanzioni americane contro i produttori russi, Cina continua ad approvvigionarsi di petrolio, sfruttando reti clandestine.

Secondo l’esperto Sergei Radchenko, la Cina non desidera la sconfitta russa in Ucraina, in quanto il conflitto la rende economicamente più dipendente da Pechino. Inoltre, si evidenzia che la Russia sta conseguendo successi sul campo, con l’acquisizione di villaggi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, e secondo il ministero della Difesa russo, l’esercito di Mosca è riuscito ad accerchiare un’importante unità ucraina.

Mentre la Russia continua a mostrare forza, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, assicura che i test del Burevestnik non danneggeranno ulteriormente i rapporti con Washington, che sono già ai minimi storici. L’intento russo rimane chiaro: ottenere un dialogo con gli Stati Uniti attraverso dimostrazioni di potenza.