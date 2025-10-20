15.5 C
Tensioni familiari tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser

Da stranotizie
La situazione nella famiglia Rodriguez-Moser sembra essere tesa. Secondo il gossip di Amedeo Venza, ci sarebbero attriti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, a causa della nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e dell’influencer trentino.

Venza ha rivelato su Instagram che il malumore di Ignazio è aumentato dopo il parto di Cecilia. Belen avrebbe condiviso la notizia della nascita sui social prima che i neo genitori lo facessero, scatenando così l’ira di Moser. Anche se il gesto era fatto con entusiasmo, l’effetto è stato negativo.

Belen, felice per il ruolo di zia, ha pubblicato un post che però è scomparso rapidamente. Nel frattempo, la notizia ufficiale della nascita era già circolata. Ignazio ha confermato l’arrivo della figlia solo dopo, ma il danno era già stato fatto. Secondo Venza, Belen è stata subito invitata a rimuovere il post, ma ormai il malcontento era evidente, con Ignazio che si è trovato arrabbiato nel giorno della gioia.

Il silenzio di Belen dopo l’accaduto ha sollevato ulteriori sospetti. Non ha pubblicato messaggi di auguri per Cecilia e Clara Isabel, dando l’idea di una tensione. Inoltre, Ignazio ha annunciato la nascita da solo, senza l’accompagnamento della compartecipazione di Cecilia, mentre la neomamma è apparsa solo il giorno dopo sui social.

Tensioni tra Ignazio e Belen sarebbero durate per settimane. Sembra che le rose sorelle non avrebbero parlato a lungo, e il motivo potrebbe riguardare un video con Belen e Andrea, grande amico di Ignazio. Nonostante un riavvicinamento durante la gravidanza, Ignazio era assente durante l’ultima cena di riconciliazione.

La piccola Clara Isabel è finalmente nata, coronando la storia d’amore tra Ignazio e Cecilia, che sono legati dal 2017.

