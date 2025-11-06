Tensioni e sfide ad Amici: Celentano furiosa in studio

Oggi si è registrata una nuova puntata di Amici 25, che sarà trasmessa domenica 9 novembre. Tra gli ospiti in studio c’erano Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa, giudici per la gara di canto, mentre Virna Toppi ha giudicato la gara di ballo. Annalisa ha anche presentato il suo nuovo brano “Esibizionista”. Non ci sono state eliminazioni, ma le classifiche hanno portato a nuove sfide.

Un momento di tensione ha coinvolto Alessandra Celentano, che è uscita dallo studio infuriata dopo una sua assegnazione. La maestra ha anche restituito la maglia a Emiliano. In un altro momento emotivo, Plasma ha parlato in collegamento con sua madre, mostrando la sua volontà di essere forte.

Nella puntata, Pierpaolo, Maria Rosaria, Flavia e Angie hanno vinto le loro sfide. Dopo le recenti eliminazioni, la situazione nel programma sembra più tranquilla. Tuttavia, Michelle e Opi sono finiti in sfida per il canto, mentre Paolo e Pierpaolo per il ballo.

Le classifiche di canto hanno visto in primo posto Valentina, seguita da Angie, Gard, Riccardo, Plasma, Michele e Michelle, e infine Opi. Nella gara di ballo, Emiliano si è classificato primo, seguito da Alex, Maria Rosaria, Alessio, Pierpaolo e Anna, e Paola.

Riccardo ha superato il compito assegnato da Lorella Cuccarini, mentre Alex, nonostante un punteggio basso da Emanuel Lo, ha ricevuto commenti positivi da Celentano, che ha riconosciuto i suoi progressi. Dopo una forte discussione sui compiti, Alessandra Celentano ha lasciato lo studio visibilmente infastidita.