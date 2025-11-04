Tensioni e amori nel Grande Fratello: colpi di scena in Italia

La settima puntata del Grande Fratello ha preso avvio con il triangolo amoroso che coinvolge Simona Ventura. La conduttrice ha invitato Valentina Piscopo per alcuni confronti e, durante la diretta, non sono mancati scontri accesi tra lei e le gieffine.

Simona Ventura e Sonia Bruganelli hanno criticato in particolare Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta. Domenico D’Alterio ha negato di aver recitato una parte con la sua compagna, ricevendo il sostegno della Bruganelli. Tuttavia, è apparso deluso dal dubbio sollevato da Anita, tanto da battere le mani sul pavimento; Ventura lo ha esortato a mantenere la calma. La puntata ha terminato con l’uscita di Piscopo.

Claudio Amendola è stato ospite della serata, cercando di conquistare ironicamente Donatella. Ha anche promosso il suo nuovo film, in uscita al cinema. Nel corso della puntata, i concorrenti uomini hanno scherzato sulla possibilità di nominare le donne, poiché sembrano unite. Francesco Rana ha creato un “gioco della banana” per commentare le eliminazioni degli uomini. Durante questo scambio, Jonas Pepe ha etichettato Giulia come troppo buona per il gioco, provocando la reazione di Soponariu.

La madre di Rasha è entrata nella Casa per discutere con Omer, lodando il suo rispetto per la decisione della figlia. Anche Rasha ha apprezzato il supporto della madre. Durante il televoto, Francesco Rana è stato eliminato con il 9.79%.

Simona Ventura ha parlato di Jonas e Anita, la cui dinamica è diventata più complessa dopo la recente uscita di Anita. Entrambi sembrano incerti sui loro sentimenti, mentre il pubblico esprime dubbi su di loro.

Per le nomination, Ivana, Omer, Rasha, Anita e Flaminia sono stati dichiarati immuni, mentre Grazia, Francesca, Simone, Giulia e Domenico sono finiti al televoto.