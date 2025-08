Tensioni crescenti: Trump schiera sottomarini nucleari in risposta a Mosca

Le tensioni tra Stati Uniti e Russia tornano a crescere, con un nuovo scambio di minacce tra i due paesi. Dopo le dichiarazioni aggressive di Dmitry Medvedev, vice del Consiglio di Sicurezza russo, il presidente americano Donald Trump ha disposto il dispiegamento di due sottomarini nucleari in aree strategiche.

Contemporaneamente, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’entrata in servizio del missile balistico Oreshnik, specificando che la prima serie è stata già prodotta. Questa escalation avviene mentre il bilancio degli attacchi russi su Kiev del giovedì notte segna 31 morti, tra cui cinque bambini, e 159 feriti, come riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In relazione alle perdite di vita, Trump ha espresso rammarico per il numero elevato di soldati russi e ucraini deceduti, sottolineando che le conseguenze del conflitto sono drammatiche. Zelensky ha dichiarato la disponibilità dell’Ucraina a incontrare Putin per negoziare una pace duratura, auspicando che le recenti dichiarazioni di Mosca non siano solo un tentativo di guadagnare tempo.

Intanto, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha denunciato gli attacchi ai civili, richiedendo il ripristino delle trattative per la pace. Sul fronte della difesa, la Germania ha annunciato l’invio di due batterie antimissili Patriot in Ucraina, un importante supporto militare in un momento critico del conflitto.