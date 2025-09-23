Tensioni crescenti: la NATO avverte la Russia sull’escalation

La Nato ha dichiarato che la Russia è pienamente responsabile delle azioni che rappresentano un’escalation del conflitto, mettendo in pericolo vite umane. Questo è avvenuto in seguito all’incursione di aerei russi nel cielo estone, che ha spinto il Consiglio Atlantico a riunirsi.

Oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà a una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere della situazione in Ucraina, oltre che a un incontro della Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini. Zelensky avrà anche colloqui bilaterali con diversi leader, incluso il presidente degli Stati Uniti.

In un intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha commentato il conflitto, sottolineando che la Russia avrebbe dovuto vincere in breve tempo e che la sua attuale situazione è imbarazzante. Ha anche esortato i Paesi europei a smettere di acquistare petrolio russo, sottolineando che questo alimenta la guerra.

La Russia ha risposto affermando che l’occupazione della città di Kupyansk consentirebbe un’offensiva approfondita nella regione di Kharkiv. Intanto, attacchi russi in Ucraina continuano, con recenti notizie di vittime civili. Secondo le autorità ucraine, diversi droni e attacchi aerei hanno colpito diverse aree, rivelando la gravità della situazione.

Infine, la Norvegia ha segnalato violazioni del suo spazio aereo da parte di aerei russi, aumentando le tensioni nella regione.