Tensioni crescenti in Ucraina: raid russi e diplomazia Usa

Tensioni in aumento tra Russia e Ucraina mentre continua la guerra, con attacchi russi in corso nonostante gli sforzi diplomatici. Nella notte, un raid aereo ha colpito un resort a Zaporizhzhia, causando la morte di due persone e ferendone 14, tra cui quattro bambini. L’amministratore militare regionale, Ivan Fedorov, ha denunciato l’atto come privo di obiettivi militari, sottolineando la brutalità dell’azione.

Contemporaneamente, a Mosca si svolge un incontro tra l’inviato speciale americano Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin. Questo incontro è la quinta missione di Witkoff in Russia dall’inizio dell’anno, e il suo obiettivo principale è discutere la situazione in Ucraina e le sanzioni statunitensi. Witkoff è stato accolto al suo arrivo da Kirill Dmitriev, rappresentante per gli investimenti esteri, e i due hanno passeggiato insieme nei pressi del Cremlino.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli Stati Uniti e i membri dell’Unione Europea a intensificare la pressione su Mosca affinché accetti un cessate il fuoco immediato. Zelensky ha affermato che un approccio coerente e univoco sono cruciali per promuovere la pace, evidenziando che solo con adeguate pressioni la Russia potrebbe considerare di fermare il conflitto.

Le operazioni russe hanno colpito anche altre aree, tra cui le reti elettriche nella regione di Dnipropetrovsk, provocando interruzioni di corrente e danni significativi. Il conflitto continua a mietere vittime civili e a causare distruzione su larga scala.