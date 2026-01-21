8.7 C
Tensioni Artico: Nato per diplomazia

Da stranotizie
Tensioni Artico: Nato per diplomazia

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha dichiarato che è necessaria una “diplomazia ponderata” per gestire le tensioni sulla Groenlandia, mentre il presidente Donald Trump si recava a Davos per le rivendicazioni statunitensi sul territorio. Il segretario generale ha affermato di essere consapevole delle tensioni in corso e ha sottolineato che l’unico modo per affrontarle è attraverso una diplomazia ponderata.

Rutte ha inoltre espresso la sua convinzione che i leader, tra cui Trump, abbiano ragione nel voler proteggere le nuove rotte marittime dall’influenza crescente di Russia e Cina nell’Artico. Sette degli otto Paesi affacciati sull’Artico sono membri della Nato, mentre la Russia è l’unica esclusa e la Cina agisce come un nono attore nella regione. I rappresentanti della Nato hanno deciso di rafforzare la difesa collettiva della regione artica.

Il segretario generale ha anche ricordato che il principale punto di frizione tra gli Stati Uniti e la Nato è la spesa difensiva, con gli Stati Uniti che investono il 3,5% del PIL, contro una media europea del 2%.

