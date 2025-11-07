Tensioni a Piacenza per il progetto di piazza della Vittoria

Si avvicina un momento cruciale per il progetto di riqualificazione di piazza della Vittoria a Piacenza. Martedì 18 novembre, alle 11, si terrà un incontro in prefettura tra il sindaco Federico Beccia e una delegazione di manifestanti contrari all’opera, un evento che evidenzia le crescenti tensioni su questo tema.

La convocazione, firmata dal capo di gabinetto Claudio Giordano, segna un tentativo di avviare un dialogo dopo le numerose proteste e appelli. Il progetto, del valore di 300mila euro, prevede interventi significativi come nuove alberature, muretti, panchine e un bassorilievo dedicato ai Doria, ma prevede anche la riduzione di alcuni parcheggi nel centro.

Per molti residenti, questa trasformazione è vista come eccessiva: «La piazza rischia di perdere la sua identità», affermano. Dall’altra parte, il sindaco sottolinea che l’intervento è essenziale per riportare decoro e sicurezza nel centro del paese.

Anche ex sindaci come Giovanni Piazza e Mirco Carbone si sono espressi, chiedendo che i lavori siano sospesi fino al confronto programmato. «Serve parlarne a bocce ferme», sostengono, evidenziando la necessità di un dialogo sereno prima di procedere.