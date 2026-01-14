Tensioni a Minneapolis

Gli agitatori anti-immigrazione e controllo doganale degli Stati Uniti sono stati visti aumentare e confrontarsi con agenti federali durante le operazioni di controllo dell’immigrazione a Minneapolis, mentre le tensioni continuano ad aumentare nelle Twin Cities dopo la morte di Renee Nicole Good. Il video della scena frenetica mostra dozzine di agitatori che si intromettono nel percorso dei veicoli degli agenti dell’immigrazione, posizionandosi vicino e di fronte a loro mentre gli agenti tentano di farsi largo tra la folla.

Gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e spray al peperoncino nel tentativo di disperdere la folla e ritagliarsi una via d’uscita. Gli agitatori hanno cantato slogan antifascisti, urlato parolacce, fischiato e suonato i clacson dei veicoli in quello che sembrava essere un tentativo di interrompere l’operazione e soffocare gli ordini delle forze dell’ordine. Un giovane ha gridato “Giorno dopo giorno combatteremo i fascisti” mentre registrava la scena con il cellulare, aggiungendo “Questa è Minneapolis e non perderemo”.

In un caso, un uomo è stato visto in piedi in mezzo alla strada con le mani in alto, provocando verbalmente gli agenti dicendo loro “fallo adesso se hai intenzione di farlo”. Successivamente è stato visto asciugarsi lo spray al peperoncino dal viso con acqua. In un incidente locale separato, gli agitatori hanno tentato di interferire con gli agenti federali mentre cercavano di arrestare almeno un sospetto, chiudendo l’operazione e costringendo gli agenti a lavorare in una folla ristretta.

Gli agenti federali hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma dopo che gli agitatori avevano lanciato contro di loro fuochi d’artificio fuori da un edificio federale della città. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha affermato che sono stati effettuati in Minnesota più di 2.000 arresti, nell’ambito di quella che l’ICE ha descritto come la sua più grande operazione di controllo nello stato. I funzionari dell’ICE hanno pubblicato un elenco dei “peggiori dei peggiori” immigrati clandestini criminali arrestati durante la loro recente ondata, tra cui assassini condannati, stupratori di bambini, pedofili, molestatori domestici e altri delinquenti violenti. I disordini arrivano mentre il Minnesota, affiancato dalle città di Minneapolis e St. Paul, ha intentato una causa cercando di fermare o limitare un’ondata di controlli federali sull’immigrazione nelle Twin Cities.