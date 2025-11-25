Tensioni a Bergamo su Italia e Israele

Ieri sera, alla Caversazzi di Bergamo, si è svolto un incontro organizzato dall’associazione Italia-Israele dal titolo “La pace è possibile?”. L’evento ha preso una piega inaspettata a causa di proteste fuori dal luogo dell’incontro. Mentre all’interno si discuteva di dialogo con il deputato Pd Emanuele Fiano, Luciano Belli Paci di Sinistra per Israele e il giornalista Gabriele Eschenazi, fuori scoppiavano proteste paradossali. I ProPal e i Giovani democratici contestavano Italia-Israele, ma i ProPal contestavano anche i Giovani democratici, che venivano contestati dal loro stesso partito.

La serata si è conclusa con una presa di posizione netta da parte dei vertici del Partito Democratico bergamasco, che hanno espresso “viva solidarietà” a Fiano, condannando le contestazioni rivoltegli dentro e soprattutto fuori l’evento. La difesa è stata compatta, con Giorgio Gori, Jacopo Scandella, Davide Casati, Elena Carnevali e Pasquale Gandolfi che hanno sottolineato che si può dissentire, ma non è accettabile mettere all’indice la battaglia per “Due popoli e due Stati”.

Fuori dalla Caversazzi, la situazione è diventata caotica e assurda, con circa quaranta manifestanti ProPal che protestavano contro la serata su Italia-Israele e una decina di Giovani Democratici che contestavano l’iniziativa. I ProPal protestavano anche contro i Giovani Democratici, creando una situazione paradossale con tre gruppi e tre proteste diverse, tutte nello stesso spazio, tenute separate dalla polizia.

I Giovani Democratici, sostenuti dal consigliere Marco Previtali, hanno dichiarato che “la sinistra non può dialogare con ‘sionisti moderati’, ma con gli antifascisti e gli antisionisti”. Una frase che ha fatto infuriare sia gli organizzatori sia gli altri manifestanti, che si sono dati il cambio per accusarli di voler “lavare la coscienza a un partito imperialista”. Mentre fuori i giovani del Pd protestavano, il loro stesso partito li stava già sconfessando, affermando che attaccare Fiano non è accettabile perché da sempre lavora per il dialogo, rifiuta la violenza e mantiene rapporti anche con l’Autorità Palestinese.

All’interno della Caversazzi, intanto, si stava tenendo l’incontro “La pace è possibile?”, al quale hanno partecipato 85 persone prenotate. La sindaca Elena Carnevali ha diffuso una nota su quanto accaduto durante l’incontro per la pace, esprimendo la sua piena solidarietà a Emanuele Fiano e affermando che il dissenso è legittimo, ma l’attacco personale no.