Tensione tra Stati Uniti e Venezuela, Messico chiede intervento ONU

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha espresso la sua preoccupazione per il conflitto tra Stati Uniti e Venezuela, chiedendo alle Nazioni Unite di intervenire per evitare “un derramamiento de sangre”. La presidente ha iniziato la sua conferenza mattutina chiedendo alle Nazioni Unite di assumere il loro ruolo per evitare qualsiasi conflitto e cercare una soluzione pacifica.

Sheinbaum si è anche pronunciata contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che la posizione del Messico è sempre stata di non intervento e di rispetto della sovranità nazionale. Ha inoltre offerto che il Messico possa essere la sede di un incontro tra Venezuela e Stati Uniti per un dialogo diplomatico.

La presidente ha anche commentato il blocco dei petrolieri ordinato da Donald Trump, affermando che questo sembra essere contro i popoli e non solo contro il governo venezuelano. Ha inoltre negato di aver avuto recentemente una conversazione con il presidente Maduro.

La richiesta della presidente per un intervento delle Nazioni Unite arriva un giorno dopo che l’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha annunciato di ritirarsi dal Venezuela a causa della mancanza di successo nei suoi sforzi per continuare a operare nel paese. La partenza di Turk conferma la rottura del governo venezuelano con le organizzazioni internazionali, che hanno segnalato abusi del regime di Maduro.