Tensione tra Al Bano e Jasmine: ecco il motivo serio

Tensioni tra Al Bano e la figlia Jasmine sono emerse riguardo alla sua partecipazione al programma di Canale 5, The Couple, che è stato recentemente cancellato da Mediaset a causa di ascolti deludenti. Secondo il settimanale Oggi, Al Bano si sarebbe opposto all’ingresso della giovane nel competitivo mondo del reality, ma Jasmine ha deciso di proseguire nonostante le riserve del padre.

La cancellazione del programma ha sorpreso concorrenti e telespettatori. Mediaset ha annunciato che il montepremi di un milione di euro sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. Jasmine, durante una diretta su Instagram con Pierangelo Greco, ha raccontato la reazione delle coppie coinvolte. Quando sono state chiamate nel confessionale, hanno appreso con sorpresa della chiusura del programma, temendo inizialmente che fosse accaduto qualcosa di grave.

La produzione ha poi mostrato loro il discorso del Papa in televisione, lasciando i partecipanti senza parole. Successivamente, sono stati invitati a prepararsi per il ritorno a casa. Jasmine ha descritto il momento frenetico in cui le coppie sono state chiamate una alla volta per ricevere le istruzioni finali. Alcuni concorrenti, come Benedicta Boccoli e Brigitta, hanno scherzato su come cercassero di portare a casa piccoli souvenir, come patate e creme spalmabili. La chiusura del programma ha concluso un’esperienza per i partecipanti che si era rivelata intensa e inaspettata.

