Tensione per la Flotilla a Creta, Italia invia fregata Fasan

La Global Sumud Flotilla è in navigazione verso Gaza con attivisti filo-palestinesi e un carico simbolico di aiuti. Durante la traversata, le imbarcazioni hanno riportato attacchi in acque internazionali, al largo di Creta, dove sono stati utilizzati droni e bombe sonore, provocando danni alle navi, ma senza feriti.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha prontamente inviato la fregata Fasan per assistere i cittadini italiani a bordo. Crosetto ha comunicato la situazione alla presidente del Consiglio, all’ambasciata israeliana e all’unità di crisi della Farnesina.

Nel frattempo, il Ministero degli Esteri israeliano ha accusato la flottiglia di essere legata a Hamas, suggerendo che alcuni membri stiano gestendo attività illegali da una società spagnola. Questa situazione ha sollevato un acceso dibattito politico in Italia, portando a proteste in Parlamento e mobilitazioni sindacali, con la Cgil pronta a uno sciopero generale in caso di ulteriori attacchi.

L’obiettivo della flottiglia è di rompere il blocco navale di Israele su Gaza, portando aiuti in un territorio descritto dagli organizzatori come sotto un genocidio. Tuttavia, il carico di aiuti, circa 250 tonnellate, è insignificante rispetto alle oltre 14.000 tonnellate entrate a Gaza in una settimana.

Israele ha imposto il blocco per prevenire il contrabbando di armi e sostiene che il blocco rispetti le norme internazionali. Controparte, diverse commissioni delle Nazioni Unite hanno fornito opinioni contrastanti circa la legalità del blocco.

La flottiglia, composta da diverse imbarcazioni provenienti da 45 Paesi, continua la sua navigazione nel Mediterraneo con il messaggio che l’assedio deve finire, in un contesto di crescente tensione internazionale.

Recentemente, si sono aggiunte tensioni interne alla flottiglia, con un coordinatore tunisino che ha ritirato la sua partecipazione per protestare contro la presenza di attivisti LGBTQ, evidenziando le sfide culturali e politiche dell’iniziativa.