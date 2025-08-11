36.9 C
Tensione Mosca-Ue: Meloni e la pace che infiammando rapporti

Le recenti dichiarazioni congiunte dei leader europei, inclusa la premier Giorgia Meloni, hanno suscitato una forte reazione da parte della Russia. Nella comunicazione, si afferma che “il percorso verso la pace non può essere deciso senza l’Ucraina”, in riferimento a un prossimo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska.

In risposta, il ministero degli Esteri russo ha definito queste affermazioni come un “volantino nazista”, segnando un ulteriore inasprimento delle tensioni tra Mosca e le capitali europee. Oggi si terrà un incontro urgente dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, in cui si discuterà la situazione attuale.

La premier estone, Kaja Kallas, ha già espresso la sua posizione, affermando che “i territori temporaneamente occupati appartengono a Kiev”. Nel frattempo, cresce la pressione affinché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia incluso nelle future trattative di pace.

