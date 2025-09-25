L’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ha avvertito che l’abbattimento di un aereo russo da parte della NATO darebbe inizio a una “guerra”. Le sue dichiarazioni sono state riportate durante un’intervista al canale di notizie Rtl e arrivano in un contesto di crescente tensione tra Mosca e l’alleanza atlantica. Ultimamente, la NATO ha accusato la Russia di numerose violazioni del proprio spazio aereo.

Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che i Paesi della NATO dovrebbero abbattere aerei russi che violano il loro spazio aereo, una posizione apprezzata da diversi membri dell’Europa orientale. Meshkov, interpellato sulla possibile reazione di Mosca a tali azioni, ha ribadito che si tratterebbe di una guerra. Ha poi sottolineato che molti aerei NATO violano frequentemente lo spazio aereo russo senza essere abbattuti, senza però fornire esempi concreti.

Recentemente, il 10 settembre, le difese aeree polacche hanno abbattuto tre droni russi nel proprio spazio aereo. Qualche giorno dopo, un altro drone è stato avvistato mentre sorvolava la Romania. Inoltre, il 19 settembre, l’Estonia ha riportato di tre caccia russi MiG-31 che hanno violato il suo spazio aereo per alcuni minuti. Meshkov ha negato le accuse riguardanti queste violazioni, ribadendo la posizione del Cremlino. Mosca ha anche smentito qualsiasi collegamento con avvistamenti sospetti di droni in Danimarca e Norvegia nei giorni recenti.