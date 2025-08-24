Tensione Italia-Francia: Salvini, Meloni e il futuro dell’Ucraina

Le recenti tensioni tra Francia e Italia sono aumentate dopo le provocazioni del vicepremier Matteo Salvini nei confronti del presidente francese Emmanuel Macron riguardo al sostegno alle truppe ucraine. Macron ha risposto affermando che le questioni di politica estera sono di competenza del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, sottolineando che le differenze devono essere risolte con il dialogo, non con le parole dure. Un’altra discussione in corso riguarda la proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di destinare i profitti delle banche al sostegno delle famiglie, ma Tajani ha avvertito contro questa “caccia alle banche”, che danneggerebbe il sistema industriale italiano.

Antonio Tajani, nel suo intervento al Meeting di Rimini, ha confermato la posizione di Forza Italia, ribadendo il no all’invio di truppe italiane in Ucraina, ma ha anche proposto di estendere la garanzia dell’articolo 5 della NATO all’Ucraina, offrendo l’esperienza italiana nello sminamento. Nonostante le provocazioni di Salvini, Tajani ha cercato di calmare le acque, affermando che non esiste una crisi diplomatica con la Francia e che i colloqui tra i leader italiani e francesi sono frequenti.

In ambito economico, Tajani ha opposto una netta resistenza all’idea di un’imposta sugli extraprofitti delle banche, affermando l’importanza di un sistema bancario solido per l’Italia. Ha anche escluso la possibilità che le casse di previdenza entrino nell’Inps mentre si discute di possibili modifiche al sistema pensionistico, che potrebbero includere la sterilizzazione dell’età pensionabile.