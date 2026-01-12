Tensione Iran Stati Uniti

La società civile iraniana è in fermento da due settimane, con almeno 544 morti e migliaia di arrestati secondo le organizzazioni non governative. Le autorità di Teheran hanno avvertito che se Washington dovesse colpire l’Iran, gli Stati Uniti e Israele diventerebbero “obiettivi legittimi”.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che i leader iraniani vogliono negoziare e che si sta organizzando un incontro. Tuttavia, ha anche dichiarato che sono al vaglio “opzioni molto forti” contro Teheran, alla luce delle violente repressioni contro le proteste di massa nel Paese.

Sono stati presentati a Trump diversi piani d’intervento per colpire il regime iraniano, ma senza attacchi militari. La guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha scritto che Trump sarà rovesciato come i despoti e gli arroganti della storia, come il Faraone e Reza Khan.

Trump ha confermato che l’esercito sta esaminando la questione e che stanno valutando alcune opzioni molto forti, e che prenderanno una decisione. La situazione rimane quindi in evoluzione, con tensioni sempre più alte tra gli Stati Uniti e l’Iran.