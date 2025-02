Tensione in studio: Marcello Cirillo, Giancarlo Magalli e il mistero di Adriana Volpe

Il 7 febbraio, durante la puntata de “La volta buona” su Rai 1, si è tenuta una reunion del cast storico de “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Dopo anni dall’ultima apparizione insieme nel 2017, i tre hanno condiviso momenti di tensione, in particolare tra Cirillo e Magalli. Cirillo ha criticato l’atteggiamento di Magalli, descrivendolo come un “grande amico” ma con un “carattere di mer*a” in studio. Ha inoltre rivelato che l’atmosfera in studio non era serena negli ultimi anni: “Negli ultimi anni, quando si entrava in studio, non c’era più il clima”.

Magalli ha confermato che le tensioni con Adriana Volpe avevano influenzato l’ambiente di lavoro. Inoltre, Cirillo ha accusato Magalli di averlo messo da parte nel 2017, affermando che avrebbe preferito essere avvisato direttamente da lui riguardo alla sua uscita dal programma, piuttosto che apprenderlo da terzi. La situazione si è scaldata, ma Magalli ha cercato di giustificarsi.

Adriana Volpe ha cercato di sedare gli animi, esortando entrambi a superare il passato e a concentrarsi sul presente e sul futuro. La conduttrice ha invitato i suoi colleghi a non rimanere bloccati in vecchie diatribe, cercando di ripristinare un clima di serenità tra i partecipanti.