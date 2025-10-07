15.9 C
martedì – 7 Ottobre 2025
Tensione in pista: Norris e Piastri sfida McLaren a Singapore

Tensione in pista: Norris e Piastri sfida McLaren a Singapore

La McLaren è partita da Singapore con un sorriso grazie alla lotta per il Mondiale costruttori, ma ci sono anche preoccupazioni per i prossimi appuntamenti. A sei gare dalla fine, la rivalità tra Lando Norris e Oscar Piastri è palpabile e si è intensificata già in partenza. Norris ha tentato di sorpassare Max Verstappen, ma ha perso il controllo della sua monoposto, rischiando di colpire Piastri contro il muro. Questo incidente di gara ha lasciato l’australiano scontento, tanto da mantenere un atteggiamento serio per tutta la corsa.

Piastri ha criticato il muretto per non aver applicato le “Papaya rules”, le regole interne per evitare conflitti tra i piloti. In questo caso, tuttavia, il team non ha preso alcuna misura, nonostante Norris fosse uscito danneggiato. I due piloti si trovano a dover affrontare situazioni che normalmente si risolvono in pista, ma si sono abituati a chiedere aiuto al team per questioni più personali.

La McLaren non ha mai brillato nella gestione di due piloti forti, un problema ricorrente anche in passato. Lewis Hamilton, che ha vissuto in prima persona tensioni con Fernando Alonso nel 2007, ha consigliato a Piastri di non cedere mai la posizione. L’australiano ha accolto il consiglio, riconoscendo l’esperienza di Hamilton in situazioni simili, e ha risposto prontamente, lasciando intendere che potrebbero esserci scintille tra i due nelle prossime settimane.

